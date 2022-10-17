В замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске хотят открыть гостиницу и ресторан

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В замке Прейсиш-Эйлау в Багратионовске планируют открыть гостиницу, ресторан и образовательный центр. Как сказал РБК управляющий директор международной инжиниринговой компании GREEN GREEN Владислав Мазурок, в замке виден «коммерческий потенциал с учетом его истории и наследия».

«В мире есть достойные примеры приспособления объектов старины, рассчитываем, что замок «Прейсиш-Эйлау» станет одним из них. Это непростой проект, но мы мыслим долгосрочными категориями и готовы развивать объект вдолгую, не гонясь за быстрой отдачей. В нем можно совместить несколько функций - гостиницу, гастрономический ресторан, историческую экспозицию, образовательный центр», - сказал владелец здания Владислав Мазурок.

Напомним, в начале октября компания «ГринАртДевелопмент» из Санкт-Петербурга выиграла аукционные торги по продаже Прейсиш-Эйлау. За комплекс предложили 7,6 млн рублей.

Ранее старинный замок много раз безуспешно выставляли на торги: сначала за 9,7 млн рублей, затем за 6,3 млн рублей, но покупателя не было.