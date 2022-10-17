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Общество17 октября 2022 12:40

Прокуратура заставила полицию Гурьевска завести дело о хищении денег в местной компании

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевске по требованию местной прокуратуры возбуждено уголовное дело о присвоении денег организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в полицию обратился директор коммерческой компании, который заподозрил своего менеджера в хищении 179 тысяч рублей. Полиция отказалась заводить уголовное дело, вынеся соответствующий отказ.

В ситуацию вмешалась прокуратуры, которая отменила процессуальное решение и заставила возбудить уголовное дело по статье «Присвоение».