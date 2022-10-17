В результате пожара на Калининградской ТЭЦ-2 погиб человек, еще двое пострадали

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП случилось на территории ТЭЦ-2 в Калининграде в понедельник, 17 октября, около 14 часов.

Гибель человека подтвердили в МЧС.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России, произошло возгорание в блочном пункте подготовки газа.

- В это время в помещении проводились ремонтные работы. В результате возгорания погиб один человек и двое пострадали – они были госпитализированы в медучреждение, - сказали в МЧС.

По тревоге на место происшествия прибыли 12 пожарных расчетов. Пожар был локализован силами пожарной части № 6 «Промгазсервис» по обслуживанию Калининградской ТЭЦ-2, с привлечением одного отделения МЧС России.

В 14.25 пожар был ликвидирован.

- В настоящее время станция работает в обычном режиме, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что блочный пункт подготовки газа находился в резерве, а произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей.