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Общество17 октября 2022 13:45

На Сельме построят новый переход через железнодорожные пути, где погибли 2 человека

Завершить строительство перехода планируют до конца года.
Виктор Сергеев

В микрорайоне Сельма началось строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Переход соединит район жилой застройки, прилегающий к Советскому проспекту, и объекты социальной инфраструктуры на улицах Челнокова и Елизаветинская.

По данным КЖД, с декабря 2021 года на этом участке произошло уже 2 случая смертельного травмирования людей, оказавшихся в зоне движения поездов.

«Пешеходный переход будет соответствовать всем требованиям безопасности. Здесь обустроят подходы с накопительными площадками, смонтируют световую и звуковую сигнализацию, ограждение, знаки навигации, системы освещения», - добавили в пресс-службе железной дороги.