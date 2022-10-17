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Общество17 октября 2022 13:50

В Калининградской области вводится запрет на вылов рыбы в 8 реках

Запрет будет действовать до 1 декабря
Виктор Сергеев

В Калининградской области вводится запрет на вылов рыбы в 8 реках. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

По данным ведомства, вылов рыбы до 1 декабря запрещён в реке Красной от российско-польской границы до автомобильного моста в посёлке Ольховатка Гусевского района.

Помимо этого, до 1 декабря запрещается осуществлять добычу водных биоресурсов в реке Нельма, от её истока (Пугачёвский пруд у посёлка Романово Зеленоградского района) и до моста на дороге Калининград – Балтийск.

Вылавливать рыбу в реках Мучная, Корневка, Майская, Витушка, Мамоновка и Игнатьевка запрещено на всем их протяжении.