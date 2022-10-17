В Калининграде прошло первенство СЗФО по синхронному плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на базе бассейна в парке Южном впервые прошло первенство СЗФО по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В активе калининградского команды девять наград, в том числе три комплекта серебряных и шесть комплектов бронзовых медалей. Несколько раз отличилась Анна Рыбальченко – воспитанница Елены Гончаровой завоевала сразу четыре личные медали в различных зачетах сольных программ, а также поучаствовала в серебре и бронзе групповых выступлений.

Подопечные Людмилы Мизиной и Марии Костиной взошли на пьедестал как в технической, так и в произвольной программе. Отличились Анастасия Ракитина, Мария Склярова, Валерия Марко, Анна Цыганкова, Ева Романовская, Каролина Харебава, Влада Андреева, Анна Рыбальченко, Елизавета Усатник, Юлия Морозова, Дарья Румянцева и Анна Каданцева.

Отметим, что сборная представляет собой союз из воспитанниц городской спортивной школы олимпийского резерва №14 по плаванию и региональной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.