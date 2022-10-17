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Общество17 октября 2022 14:08

В соцсетях собирают деньги на реабилитацию основателя фестиваля «Калининград In Rock»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Вячеслава Феоктистова знают многие музыканты Калининграда.

Вячеслава Феоктистова знают многие музыканты Калининграда.

Фото: Соцсети

В Калининграде в тяжелую ситуацию попал один из основателей городской Рок-ассоциации. У музыканта и педагога Вячеслава Феоктистова случился обширный инсульт.

Как сообщает в соцсетях его сын Андрей, Рок-ассоциация начала сбор средств на реабилитацию.

Вячеслав Феоктистов с 14 лет начал играть на контрабасе, выступал в составах биг-бэнда «Ритм» и джаз-ансамбля «Коллегиум», преподавал в Калининградском музыкальном училище по классу бас-гитары. В 1987 году он основал легендарную Студию музыкальной импровизации, через которую за 25 лет прошло несколько тысяч воспитанников, многие из которых стали известными в городе музыкантами.

В 1994 основал традицию проведения ежегодного рок-фестиваля, позднее получившего известность под названием Калининград In Rock.

«Состояние отца тяжелое. Парализована вся правая половина тела, сохраняется спутанное сознание. Требуется проведение длительной восстановительной терапии в специализированном пансионате», - сообщил Андрей Феоктистов.