На Янтарном комбинате добыли самородок весом 1,2 кг

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В Приморском карьере янтарного комбината добыт самородок весом 1264 грамма. Редкий образец янтаря получил имя «Покровский», поскольку был добыт накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Камень стал восемнадцатый «великаном», добытым в Приморском карьере в этом году.

«Покровский» - монолитный объемный кусок янтаря с плотной структурой и крупным боковым сколом. Обладает насыщенным темно-медовым цветом, переходящим в матовый желтый», — отмечает специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина в паспорте камня.