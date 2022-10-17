В Калининграде театральный фестиваль «Башня» меняет формат

Традиционный фестиваль «Башня» пройдет в Калининградском драмтеатре с 29 ноября по 4 декабря в новом формате. Как сообщают организаторы, фестивальная программа впервые не предусматривает конкурса.

На малую сцену драмы приглашаются местные театры любой формы собственности: профессиональные, любительские, студенческие, школьные коллективы Калининградской области. Представленные спектакли должны быть выпущены не ранее 2020 года.

Как сказал председатель оргкомитета фестиваля «Башня» и худрук драмтеатра Александр Федоренко, «миссия фестиваля – это стирание граней между театрами и между жанрами, расширение сотрудничества в области театрального искусства».

В рамках спецпрограммы фестиваля запланирован семинар и круглый стол, посвященные проблемам и возможностям независимых театров. Заявки на участие принимаются до 8 ноября.