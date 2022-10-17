В Калининграде зооволонтеры приехали помогать крокодилу, а он оказался чучелом

. Фото: Соцсети

Инцидент случился в Калининграде на улице Олега Кошевого. В соцсетях очевидцы опубликовали фото животного, похожего на мелкого крокодила или варана, который сидит на перилах моста.

«Вот такое создание увидели». – подписали авторы поста в группе «Инцидент Калининград».

Взволнованные калининградцы быстро отправили информацию в организацию «Биосфера Балтики».

- Нам написала сообщение девушка и прислала скрин поста из паблика. Мы пытались связаться с автором поста, но она не откликнулась. Выехали на место и увидели там чучело крокодила», - рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Чучело волонтеры забрали в машину, чтобы не смущать и не пугать прохожих.