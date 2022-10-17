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Звезды17 октября 2022 16:17

В Калининграде откроется региональный Центр всероссийского музея Пушкина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Любителей литературы приглашают во вторник, 18 октября, на открытие регионального Центра всероссийского музея А. С. Пушкина. Первый партнерский проект музея поэта и Калининградской областной научной библиотеки посвящен истории создания лицея в Царском Селе.

Как рассказали организаторы, участники вечера узнают о первом выпуске лицеистов, среди которых были Александр Пушкин, Антон Дельвиг, Иван Пущин, Модест Корф и другие известные личности.

В этот же день состоится презентацию выставки «Гордость России: самые известные выпускники Царскосельского лицея». Гостей познакомят с произведениями живописи и графики, портретами основателей и воспитанников лицея.

Начало вечера в рамках Дней литературы Калининградской области в 17:00 в лекционном зале научной библиотеки. Вход свободный.