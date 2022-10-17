В Калининграде откроется региональный Центр всероссийского музея Пушкина

Любителей литературы приглашают во вторник, 18 октября, на открытие регионального Центра всероссийского музея А. С. Пушкина. Первый партнерский проект музея поэта и Калининградской областной научной библиотеки посвящен истории создания лицея в Царском Селе.

Как рассказали организаторы, участники вечера узнают о первом выпуске лицеистов, среди которых были Александр Пушкин, Антон Дельвиг, Иван Пущин, Модест Корф и другие известные личности.

В этот же день состоится презентацию выставки «Гордость России: самые известные выпускники Царскосельского лицея». Гостей познакомят с произведениями живописи и графики, портретами основателей и воспитанников лицея.

Начало вечера в рамках Дней литературы Калининградской области в 17:00 в лекционном зале научной библиотеки. Вход свободный.