В мэрии опубликовали список улиц Калининграда на которых посадят деревья

Власти Калининграда готовы потратить 11 млн рублей на то, чтобы посадить в городе деревья. Официально это называют вторым этапом осенних посадок.
В списке деревьев, которые появятся в Калининграде есть клен, бук, липа, граб, боярышник, каштан и разные кустарники. Всего планируют высадить 180 деревьев и 1484 кустарника.
Где посадят деревья:
ул. Железнодорожная – пер. Парковый;
ул. Жиленкова;
ул. Карла Маркса;
ул. Машиностроительная;
ул. Островского;
ул. Черняховского;
Бульвар Лефорта;
пер. Калужский;
ул. Чекистов – ул. Косм. Леонова;
Пруд Нижний;
ул. Фестивальная аллея;
ул. Лесопарковая;
ул. Носова;
ул. Куйбышева;
ул. Гагарина;
Сквер по ул. Великолукской.
В пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что позже появится информация о третьем этапе осенних посадок 2022.