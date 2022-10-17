В мэрии опубликовали список улиц Калининграда на которых посадят деревья

Власти Калининграда готовы потратить 11 млн рублей на то, чтобы посадить в городе деревья. Официально это называют вторым этапом осенних посадок.

В списке деревьев, которые появятся в Калининграде есть клен, бук, липа, граб, боярышник, каштан и разные кустарники. Всего планируют высадить 180 деревьев и 1484 кустарника.

Где посадят деревья:

ул. Железнодорожная – пер. Парковый;

ул. Жиленкова;

ул. Карла Маркса;

ул. Машиностроительная;

ул. Островского;

ул. Черняховского;

Бульвар Лефорта;

пер. Калужский;

ул. Чекистов – ул. Косм. Леонова;

Пруд Нижний;

ул. Фестивальная аллея;

ул. Лесопарковая;

ул. Носова;

ул. Куйбышева;

ул. Гагарина;

Сквер по ул. Великолукской.

В пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что позже появится информация о третьем этапе осенних посадок 2022.