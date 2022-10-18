Где в Калининграде отключат электричество 18 октября

В Калининграде во вторник, 18 октября, отключат электричество на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на улицах:

Верхнеозерная 1, 2б, 3г, 3;

Земельная 12, 12а, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 23;

Голикова 7;

Тургенева 1-6, 8, 12, 12А, 14, 19, 19а, 19б, 21а, 25, 29А;

Гоголя 2, 2а, 2б, 2В, 2г, 4;

Первомайская 17.

Грига 11-13, 3-9, 15;

Черепичная 4, 19-19в, 21;

Московский пр. 100-110, 116, 118-120, 120а, 122-128;

Лесопильная 57-79;

Пер. Черепичный 11, 13;

Суворова 15;

Суворова 25, 25а, 25б,19.

С 9:00 до 20:00 электричества не будет на улицах:

Камская, 2Б (склад 3,4,9);

Суворова, 121, 117А, 117, 115, 115Б, 119, 120, 122, 124, 126, 128А, 128Б, 134, 136, 138, 140А, 142, 144.