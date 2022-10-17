Школьникам Калининграда предлагают бесплатные путешествия по области

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область продолжает участие в эксперименте Ростуризма с социальными сертификатами на турпоездки для школьников. Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, свободные места и даты еще есть. Ближайшие даты со свободными местами - 22-23 октября.

Бесплатно отправиться в поездку могут учащиеся 5-9 классов школ Калининградской области.

Правила подачи заявления через госуслуги здесь. Подробно об акции здесь.

Путешествие предусматривает одну ночевку в гостиницах области категории не ниже «три звезды», двухразовое горячее питание, перемещение внутри области на автобусе туристского класса, обзорные экскурсии и посещение достопримечательностей на маршруте в сопровождении квалифицированных экскурсоводов.

Всего в путешествие смогут отправиться 2667 детей. На данный момент уже совершили туристические поездки по региону больше тысячи школьников.