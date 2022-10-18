Власти Черняховска рассказали о расселении аварийного дома на улице Калининградской

В Черняховске расселяют дом на улице Калининградская, 32. Его признали аварийным.

Как сообщил глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев, необходимо было приобрести новое жилье и переселить 11 семей, но одна из них решила получить компенсационную выплату.

«В настоящее время процедуры закупки жилых помещений провели по всем десяти квартирам. На шесть квартир уже заключили контракты, они размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. По остальным четырем квартирам заключаем контракты», - рассказал глава администрации.

До конца 2022 года жителям аварийного дома 32 на Калининградской обещают вручить ключи от новых квартир.