В Калининградской области продлили упрощенный порядок выдачи разрешений для малой торговли

Решение продлить упрощенный порядок выдачи разрешений для малой торговли в Калининградской области было утверждено губернатором Антоном Алихановым 17 октября.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Документ устанавливает порядок продления сроков действия ряда разрешений без проведения торгов.

Речь идет о продлении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объектов для осуществления развозной торговли; разрешений на право организации рынков, договоров на право организации ярмарок. Срок действия этих документов продлевается без проведения торгов.

Постановлением предусмотрено продление договоров на размещение НТО на срок до 7 лет, рынков и ярмарок – до 5 лет. По НТО и рынкам продление распространится на все договоры, срок действия которых истекает до конца 2026 года, по ярмаркам – до конца 2024 года.

На территории Калининградской области функционирует 8 универсальных рынков, 37 площадок для проведения ярмарок (ежедневные и ярмарки выходного дня), общее количество мест на ярмарках – более 1300.