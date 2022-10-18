В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 октября нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде во вторник, 18 октября, в течение дня отключено электричество на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. Верхнеозёрная, 1, 2б, 3г,
ул. Гоголя, 2- 4,
ул. Л. Голикова, 7,
ул. Земельная, 12-20,
ул. Первомайская, 17,
ул. Тургенева, 1-5, 2-14, 17-29а,
ул. Лесопильная, 57-79, 58-72,
пр-кт Московский, 100-128,
ул. Грига, 3-15,
ул. Черепичная, 4, 19-21,
пер. Черепичный, 11, 13,
ул. А. Суворова, 15, 19, 25, 25а, 25б.
До 20:00 электричество будет отключено на ул. Камской, 2, ул. А. Суворова, 115-121, 122-128, 134-144.
Оборонэнерго сегодня проводит плановые работы на своих сетях в Центральном районе. С 10:00 до 126:00 будет отключено электричество в СНТ «Янтарь», СНТ «Кедр», СО «50 лет Октября».
. До 17:00 отключат холодное водоснабжение у потребителей по следующим адресам:
ул. Транспортная, 2-6, 14-24, 23,
Транспортный тупик, 1-1а, 7-7а, 9,
ул. Подп. Емельянова, 200-226,
ул. Станиславского, 2-6, 5-31,
ул. Акварельная, 1-5, 2,
ул. У. Громовой, 39-97
ул. Интернациональная, 32-44,
ул. Н. Карамзина, 9.
С 10:00 до 16:00 - на время проведения работ по врезке в водопроводную сеть, будет отключено отопление и горячая вода на ул. Транспортной, 2-6, 14-24, 23, и в Транспортном тупике, 1-1а, 7-7а, 9.