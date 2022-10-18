Из мэрии Калининграда уволился глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры

В администрации Калининграда теперь нет руководителя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Глава комитета Дмитрий Гулевских уволился.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, он принял это решение самостоятельно.

«Дмитрий Владимирович написал заявление, ушел по собственному желанию, пока на его место никого не нашли», - сообщили «КП» в мэрии.

Напомним, Дмитрий Гулевских руководил комитетом с марта. Ранее эту должность занимал Дмитрий Галкаев.

Одно из последних рабочих предложений Дмитрия Гулевских – поднимать пешеходные переходы и делать их вровень с тротуарами. Так, чтобы у автомобилистов была необходимость снижать скорость перед зеброй.

Решение он назвал инновационным для Калининграда. В частности, такие переходы должны появиться в районе ул. Мариупольской.