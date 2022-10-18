В Гусеве объявили в розыск пропавшего 17-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Гусева объявил в розыск 17-летнего Духанова Данила. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 17 октября подросток ушел из социального учреждения «Росток» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, светлые волосы, глаза серые.

Был одет: белая футболка, штаны и кроссовки черного цвета.

В случае установления местонахождения несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (40143) 3-24-10 (ДЧ), 8-999-092-31-28.