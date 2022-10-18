В Гурьевске назвали улицу в честь Алексея Катериничева

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В Гурьевске названа улица в честь погибшего в Херсоне Героя России Алексея Катериничева. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Алексей Катериничев – трижды кавалер ордена Мужества, имеет медаль «За отличие в охране государственной границы» и орден «За заслуги перед Калининградской областью».

«Под эгидой Национального антитеррористического комитета несколько лет организовывал деятельность оперативного штаба управления ФСБ России по Калининградской области. Принимал участие в контртеррористических и специальных операциях, зарекомендовал себя как профессионал, доблестный офицер, надежный и ответственный специалист», - заявили в администрации Гурьевска.

В августе 2022 года Катериничев был назначен первым заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонской области. 30 сентября он погиб в результате удара, нанесенного ВСУ по Херсону.