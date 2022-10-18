В Калининграде по факту гибели работника ТЭЦ-2 возбуждено уголовное дело

В Калининграде по факту гибели работника тепловой электроцентрали возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 17 октября. Днем работники станции выполняли текущий ремонт фильтр-сепаратора в помещении блочного пункта подготовки газа. В процессе производства работ произошло возгорание, в результате чего 55-летний сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников 45 и 66 лет с травмами госпитализированы в лечебные учреждения.

В рамках расследования выполняется полномасштабный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация, назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.