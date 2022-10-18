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Звезды18 октября 2022 9:08

Кабинет в старинной усадьбе: В Музее янтаря открыли фотозону с тыквами и паутиной

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский Музей янтаря

В Музее янтаря во вторник, 18 октября, открывается осенняя фотозона. Как сообщает пресс-служба музея, пространство оформлено в стиле кабинета в старинной и таинственной усадьбе, где можно присесть и при свете свечей почитать книгу.

Сделать фото смогут все посетители музея до 6 ноября.

Кроме того, каждый может поучаствовать и дополнить тематическую зону. Посетителям предлагают принести в музей свои тыквы.

После 6 ноября музей передаст тыквы Калининградскому зоопарку на корм животным.