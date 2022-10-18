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Общество18 октября 2022 9:32

В Балтийске в канаве нашли нефтепродукты, проводится проверка

Площадь загрязнения составляет 102 квадратных метра
Виктор Сергеев

Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами канавы в Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители сообщили, что в придорожной канаве в районе Нижнего шоссе, вдоль дороги, ведущей в порт, на протяжении 34 метров наблюдались нефтепродукты - предположительно, мазут. Площадь загрязнения составляет 102 квадратных метра.

«Выявлены превышения по нефтепродуктам на одном из участков в 173 раза над фоновыми показателями. Учитывая тот факт, что загрязненный нефтепродуктами земельный участок относится к водоохранной зоне Калининградского залива, существует угроза загрязнения водного объекта. Для установления источника поступления нефтепродуктов в канаву инициировано надзорное мероприятие», - заявили в пресс-службе Росприроднадзора.