Заксобрание утвердило размер взноса на капремонт в 2023 году

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Взнос на капремонт в 2023 году в Калининградской области останется прежним – 6,9 рубля за квадратный метр. Соответствующий закон «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год» утвердило законодательное собрание.

Как рассказал депутатам министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, взнос в области является самым низким среди регионов Северо-Западного федерального округа и один из самых маленьких в России. Сумма взноса не изменялась три года и сохранится в грядущем. Самая высокая плата по СЗФО сейчас в Санкт-Петербурге – 11-12 рублей.

Напомним, региональная система капремонта ежегодно субсидируется из областного бюджета. Сумма в 2022 году превысила 1 миллиард рублей. На следующий год предусмотрена финансовая поддержка на том же уровне. Это позволяет выполнять план с учетом повышения стоимости материалов и работ.