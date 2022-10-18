Жители Балтийска пожаловались на бездомных собак в центре города

В Балтийске местные жители пожаловались на большое количество бездомных собак на проспекте Ленина. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

По данным властей, 6 собак оперативно отловили и разместили на станции передержки.

В администрации напомнили, что услугу по отлову и содержанию безнадзорных животных оказывает бюджетное учреждение «Центр для безнадзорных животных».

«Ловцами Центра для безнадзорных животных вне плана отлову подлежат безнадзорные животные по экстренным заявкам граждан по факту нападения на человека, по проявлению агрессии, по нахождению на территории детских садов, школ, учреждений здравоохранения», - добавили в администрации муниципалитета.

Телефон для приема заявок +7 (4012) 52-00-72. Все отловленные животные будут находиться в Калининграде на ул. Дзержинского 205а, корпус 1.