Калининградские власти рассказали, прекратятся ли полеты военной авиации над городом

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Отменять учебные полеты военной авиации над Калининградом после трагедии в Ейске не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

- Их курсы оптимизированы так, чтобы минимально быть над жилой застройкой, - заявил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Напомним, вечером 17 октября возле 9-этажного дома в Ейске упал военный самолет СУ-34. По последним данным, погибли 13 человек, из них трое детей. Количество пострадавших достигло 75.

Пилоты успели катапультироваться за несколько секунд до ЧП, они выжили.