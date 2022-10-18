Посетителей Куршской косы просят пока не ездить по строящейся велодорожке

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В нацпарке «Куршская коса» продолжается строительство. На участке № 1 (Лесной - Зеленоградск) уже появилось твердое покрытие протяженностью 300 метров. Администрация парка просит пока не пользоваться построенным участком дорожки.

«Убедительно просим местных жителей и гостей Куршской косы не ходить и тем более не ездить по этому участку ни на каких видах транспорта, включая велосипед, до окончательной сдачи объекта», - сказали в пресс-службе нацпарка.

Нарушителей могут оштрафовать.

«Подобный проект впервые реализуется на особо охраняемой природной территории – помогите нам завершить его в установленные сроки и без лишних проблем», - обратилась к калининградцам администрация парка.