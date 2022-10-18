В Багратионовском районе установили два новых ФАПа

В Багратионовском районе установили два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новые модульные медицинские объекты появились в поселках Тишино и Подгорном, поставлены по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. На покупку и монтаж было выделено свыше 5 млн рублей.

В зону обслуживания ФАПа в Тишино после открытия попадут жители этого населенного пункта, а также Ильюшино, Осокино, Минино и Новоселков – всего 420 человек. Также фельдшер будет оказывать медицинскую помощь 200 ученикам школы в Тишино. ФАП в Подгорном предназначен для обслуживания 280 жителей поселка.

Всего в этом году в Багратионовском районе запланировано открытие восьми ФАПов.