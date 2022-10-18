В Калининградскую область прилетели первые снегири

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Первые снегири прилетели в Калининградскую область. Красивая птица попалась в ловушки орнитологов на Куршской косе. О пернатом госте рассказали в телеграм-канале станции «Фрингилла».

Снегири летят с севера на юг. Останутся ли они у нас и увидим ли мы их зимой в Калининграде – вопрос.

- Снегири гнездятся в северных хвойных лесах, а осенью кочуют к югу, появляясь на Куршской косе в конце октября – ноябре. Сейчас они двигаются дальше на юг, питаясь ягодами рябины, почками и семенами деревьев, кустарников и травянистых растений. Красногрудые самцы всегда уступают лакомые веточки с ягодами менее приметным буроватым самкам, но делают это не по природной галантности. Самки снегиря отличаются жестким, напористым характером и держат самцов в ежовых рукавицах. В следующий раз мы можем увидеть снегирей весной, когда они будут откочевывать обратно на север – в родные края, - рассказали в национальном парке.

Вообще, как рассказывали городские орнитологи, снегири у нас гнездятся. Их можно встретить в лесах. Но это редкий вид. И снегири, которые сейчас встречаются в городе, не местные, а прилетевшие с севера.

- Последние лет 15 снегирей в Калининграде практически нет. Или встречаются они очень редко. С чем это связать? Самое вероятное – теплые зимы. Чем холоднее зима, чем меньше корма, тем больше вероятность встретить у нас снегирей. И они прилетают из других регионов к нам в поисках ягод и семян ясеня, – рассказывал «КП» орнитолог Геннадий Гришанов.