Очевидцы: Около аэропорта «капитально» закрыли разворот

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На подъезде к аэропорту «Храброво» рабочие «более капитально» закрыли разворот – бетонными блоками. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте.

«Ранее он (разворот) был закрыт пластмассовыми барьерами, которые некоторые водители отодвигали руками, чтобы развернуться», - отметил один из очевидцев.

Многие таксисты считают, что разворот закрыли не из каких-то соображений в плане безопасности дорожного движения, а для борьбы с таксистами из агрегаторов, которые якобы сильно сбивают цены на перевозки, отбивая клиентов у таксистов, базирующихся на территории аэропорта.