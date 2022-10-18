В Калининграде выявили 13 машин с незарегистрированным газовым оборудованием

В Калининградской области инспекторы ДПС выявили 13 автомобилей с незаконно внесенными изменениями в конструкцию транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, всем владельцам машин выданы требования на устранение нарушений, в противном случае будет рассмотрен вопрос об аннулировании регистрации.

«Водители, проводящие много времени в дороге, рано или поздно задумываются о том, чтобы перевести машину на газ. Это недешевая процедура, но за счет экономии на топливе она окупается довольно быстро. Однако есть серьезный сдерживающий фактор – юридические сложности с оформлением газобаллонного оборудования. Именно эта процедура отпугивает водителей и заставляет медлить с модификацией авто», - отметили в полиции.

В УМВД напоминают, что установка газобаллонного оборудования является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, которое обязательно должно быть зарегистрировано.