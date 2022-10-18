С начала 2022 года область поставила в другие регионы РФ 105 тонн яблок

. Фото: Архив "КП"

С начала 2022 года из Калининградской области в другие регионы РФ было отправлено 105 тонн яблок, выращенных на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, с 2013 года в регионе высажено более тысячи гектаров плодовых деревьев. Сегодня калининградские яблоки заполняют местные торговые сети, их покупают предприятия для переработки, делают соки и джемы.

В ближайшее время планируется отправка еще около 300 тонн свежих яблок в регионы РФ.

Кроме того, с территории области в регионы РФ с начала года отправлено 157 тонн свежих яблок из Сербии.