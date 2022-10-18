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Общество18 октября 2022 16:07

Калининградца будут судить за смертельное ДТП трехлетней давности

Пьяный водитель выехал на встречку
Виктор Сергеев

В суд Гурьевска поступило уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Авария произошла 2 августа 2018 года на автодороге Калининград - Зеленоградск. Пьяный водитель «Рено» врезался в «Хендай», в результате чего один из пассажиров «корейца» скончался на месте происшествия, а второй пассажир получил тяжелые травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.