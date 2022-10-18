Инфляция в Калининградской области остается выше, чем в других регионах СЗФО

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Годовая инфляция в Калининградской области в сентябре 2022 года снизилась до 13,71% после 14,63% в августе. Тем не менее она остается выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (13,66%) и в целом по стране (13,68%). Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.

По данным регулятора, на замедление инфляции в регионе в основном повлияли увеличение предложения продовольственных товаров, а также сдержанная потребительская активность.

Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре снизился до 16,27% после 17,69% в предыдущем месяце. Главным образом на это повлияло расширение предложения продуктов питания.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре также уменьшился и составил 14,68% после 15,34% месяцем ранее. Основным фактором такой динамики, по данным Банка России, стал сдержанный потребительский спрос.