Калининградец отсудил более 5 млн рублей за неисправный автомобиль

Житель Калининграда отсудил у автосалона свыше 5 млн рублей за неисправный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В феврале этого года мужчина заключил с московской компанией договор купли-продажи автомобиля на 2,5 млн рублей. Получив машину, покупатель обнаружил существенные недостатки и потребовал вернуть деньги, однако продавец отказался.

Калининградец провел экспертное исследование, где были указаны все имеющиеся существенные недостатки машины. Получив акт, он повторно обратился к продавцу с претензией о возврате денег, но вновь получил отказ.

Суд встал на сторону покупателя и взыскал с московской компании суммарно 5 млн 285 тысяч рублей, из которых 1,7 млн рублей составил штраф за отказ возвращать деньги.