Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 16:08

Калининградец отсудил более 5 млн рублей за неисправный автомобиль

Помощь мужчине оказал Роспотребнадзор
Виктор Сергеев

Житель Калининграда отсудил у автосалона свыше 5 млн рублей за неисправный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В феврале этого года мужчина заключил с московской компанией договор купли-продажи автомобиля на 2,5 млн рублей. Получив машину, покупатель обнаружил существенные недостатки и потребовал вернуть деньги, однако продавец отказался.

Калининградец провел экспертное исследование, где были указаны все имеющиеся существенные недостатки машины. Получив акт, он повторно обратился к продавцу с претензией о возврате денег, но вновь получил отказ.

Суд встал на сторону покупателя и взыскал с московской компании суммарно 5 млн 285 тысяч рублей, из которых 1,7 млн рублей составил штраф за отказ возвращать деньги.