За год сумма вкладов калининградцев увеличилась на 5 процентов и составила 226 млрд рублей

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Жители Калининградской области хранят в банках 226 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, за год сумма вкладов жителей увеличились на 5,2 процента.

В структуре вкладов 89,5% приходится на рублевые депозиты, объем вкладов в иностранной валюте составил 23,8 млрд рублей, сократившись за год на 43%.

Средства калининградцев на счетах эскроу за год возросли на 17,6% и превысили 19 млрд рублей.

Индивидуальные предприниматели хранят на счетах 11,6 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее.