Мобилизованные калининградцы провели стрельбы из БМП-2 и БМП-3

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В рамках этапа боевого слаживания мобилизованные калининградцы выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. В учениях были задействованы около 100 человек, призванных из запаса.

На БМП-3 мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники – 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ – по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие выполнили нормативы по заряжанию орудия и спаренной пушки боевой машины пехоты БМП-3 и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова, добавили в пресс-службе флота.