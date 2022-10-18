Благоустройство парка им. Головко в Балтийске завершат к середине декабря

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Благоустройство городского парка им. адмирала Головко в Балтийске будет завершено к 15 декабря. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Сейчас на объекте ежедневно трудятся около 25 человек, задействовано 4 единицы техники. По данным городских властей, рабочие положили около 1000 кв. м тротуарной плитки и 800 кв. м подготовили под основание.

«В парке установили 3 километра поребрика. Работа продолжается в штатном режиме. К середине декабря обустроим основную аллею и две параллельных, установим лавочки, урны и опоры освещения», - заявили в администрации муниципалитета.