Власти озвучили готовность строящегося детсада на 225 мест в Балтийске

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Техническая готовность строящегося в Балтийске нового детского сада составляет 22 процента. Уже возведена большая часть контура здания, устанавливаются внутренние перегородки, идёт монтаж перекрытий, стен второго этажа и крыши. Одновременно ведется строительство блочной котельной, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании разместятся кабинеты дополнительного образования, медицинский блок, столовая и группы для 225 воспитанников. Из 13 групп четыре предназначены для детей ясельного возраста. Власти заверили, что при строительстве детского сада учтена вся необходимая инфраструктура, в том числе спортивный и музыкальный залы, безопасные уличные павильоны и площадки.

Напомним, детский сад в Балтийске станет одним из шести дошкольных учреждений, построенных в области до 2023 года. Строительство детских садов также ведется в Багратионовском и Краснознаменском округах, в поселке Васильково Гурьевского округа и в Калининграде.