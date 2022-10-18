Выращенные в Зеленоградском районе 5 тысяч саженцев кедров отправили в Тюмень

. Фото: zelenogradsk.com

Выращенные в Зеленоградском кедровом питомнике 5 тысяч саженцев кедровой сибирской сосны отправили в Тюменскую область. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Саженцы подарили девяти муниципальным районам Тюменской области. Деревья поступят в Тобольский район и город Тобольск, в Юргинский, Абатский, Ярковский, Заводоуковский, Викуловский, Омутинский и Нижнетавдинский районы, в Ишимский район и город Ишим.

«А в Великоустюгском районе сельского поселения Орловское благодаря саженцам, присланным Зеленоградским экопитомником, появилась кедровая аллея. В посадке деревьев участвовали взрослые и дети», - добавили в администрации Зеленоградска.