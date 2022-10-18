В Славске мужчина спаивал 16-летнего подростка

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В Славском районе будут судить местного жителя, который систематически спаивал подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2021 года 16-летний подросток приехал в гости к своей несовершеннолетней знакомой. В это время дома находились мать знакомой и сожитель матери, который склонил несовершеннолетнего к употреблению алкоголя.

Кроме того, в январе и феврале 2022 года злоумышленник также склонял подростка к употреблению спиртного, когда подросток приезжал в гости к знакомой.

Уголовное дело направлено в Славский районный суд для рассмотрения по существу.