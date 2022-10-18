Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Артем ЛЕНЦ
За сутки в Калининградской области был выявлен 51 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 28 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 4,
Правдинский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4.