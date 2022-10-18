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Общество18 октября 2022 16:05

Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области был выявлен 51 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 28 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 4,

Правдинский городской округ – 3,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4.