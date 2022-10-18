Калининградцу не удалось украсть из магазина пельмени, соус и энергетик

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали местного жителя за хищение продуктов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожная сигнализация сработала в магазине на улице Артиллерийской. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал 26-летнего мужчину, который пронес мимо кассы пачку пельменей, соус и энергетический напиток.

Злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.