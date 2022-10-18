Жительница Калининграда морила голодом собаку, животное погибло

На жительницу Калининграда завели уголовное дело за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 18-летняя женщина несколько месяцев не обеспечивала свою собаку достаточным питанием.

«Злоумышленница могла неделю не появляться дома, оставив собаку голодать. Обеспокоенные судьбой лайки соседи просили отдать им животное, но калининградка категорически отказывалась. Когда жители заметили, что собака от бессилия не может самостоятельно двигаться, отвезли ее в клинику, где животное, несмотря на помощь ветеринара, скончалось», - рассказали в полиции.

Теперь горожанке грозит до 3 лет лишения свободы.