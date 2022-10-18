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Политика18 октября 2022 16:10

Более 20 калининградцев - участников СВО получили госнаграды

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области отличившиеся в ходе специальной военной операции служащие Балтийского флота получили государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба флота. Церемония награждения прошла в ходе заседания Военного совета.

В числе награжденных более 20 военнослужащих: офицерский, сержантский и рядовой состав, удостоенные высоких наград - орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова, Жукова.

«Награжденные военнослужащие проявили героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач», - заявили в пресс-службе флота.