В Калининграде начинается суд над экс-сотрудниками Ространснадзора

В Калининграде завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления – заместителя главного государственного инспектора Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 49-летней экс-заместителя начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности этого же управления. Некогда высокопоставленные сотрудники Ространснадзора обвиняются в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 61-летний замначальника управления получил от представителей двух участников коммерческих международных перевозок грузов взятки в размере 20 тыс. и 14,8 тыс. рублей, взамен на ускорение процедуры проверки соответствия условиям допуска к осуществлению перевозок. Деньги он получал в своем кабинете и часть отдавал своей 49-летней сообщнице. Не гнушался мужчина и мелкими взятками в размере 3-5 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.