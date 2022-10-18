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Общество18 октября 2022 16:15

Калининградка отсудила 100 тысяч за упавшее на машину дерево

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Жительница Правдинского района отсудила у дорожников компенсацию за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре 2021 года женщина ехала по автодороге Калининград - Долгоруково, и перед ее автомобилем «Киа Пиканто» упало придорожное дерево. В результате столкновения автомобиль получил технические повреждения, стоимость восстановительного ремонта составила 102 988 рублей.

Горожанка обратилась в суд с иском к дорожно-эксплуатационному предприятию, в обязанность которого входило содержание дороги.

Суд взыскал с организации материальный ущерб в размере 102 988 рублей, а также судебные расходы.