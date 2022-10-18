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Общество18 октября 2022 16:16

Завершен ремонт пешеходного моста возле Калининградского зоопарка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининграде на пешеходном мосту между улицами Носова и Шота Руставели закончились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Учреждение выполнило работы за свой счет – заменили покрытие моста.

«В общей сложности на плитку, лестничные пролеты и бордюры потратили почти миллион рублей, - сообщили в зоопарке. - Теперь никаких луж, сломанных каблуков и заляпанных брюк. «Медвежий угол» постепенно превращается во вполне цивилизованное место».