Завершен ремонт пешеходного моста возле Калининградского зоопарка

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининграде на пешеходном мосту между улицами Носова и Шота Руставели закончились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Учреждение выполнило работы за свой счет – заменили покрытие моста.

«В общей сложности на плитку, лестничные пролеты и бордюры потратили почти миллион рублей, - сообщили в зоопарке. - Теперь никаких луж, сломанных каблуков и заляпанных брюк. «Медвежий угол» постепенно превращается во вполне цивилизованное место».