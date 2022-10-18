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Общество18 октября 2022 16:16

В Гвардейске сотрудник ГИБДД занимался подлогом, чтобы повысить показатели работы

Из-за подделки документов к ответственности привлекли двух сотрудников транспортной компании
Виктор Сергеев

В Гвардейске будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По версии следствия, в марте этого года автоинспектор решил повысить статистические показатели работы и занялся подделкой документов. Он изготовил три административных протокола в отношении двоих контролеров МКУП «Полесская услуга» и даже внес информацию в базу.

После этого сотрудники транспортной компании были незаконно привлечены к ответственности и оштрафованы на 500 рублей каждый.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 27 октября.