В Гвардейске сотрудник ГИБДД занимался подлогом, чтобы повысить показатели работы

В Гвардейске будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По версии следствия, в марте этого года автоинспектор решил повысить статистические показатели работы и занялся подделкой документов. Он изготовил три административных протокола в отношении двоих контролеров МКУП «Полесская услуга» и даже внес информацию в базу.

После этого сотрудники транспортной компании были незаконно привлечены к ответственности и оштрафованы на 500 рублей каждый.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 27 октября.