С начала года калининградские полицейские разыскали около тысячи пропавших жителей

За 9 месяцев 2022 года в Калининградской области полицейские разыскивали по заявлениям граждан 1036 без вести пропавших. Поиски 8 человек продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О поиске несовершеннолетних в полицию в этом году было подано 306 заявлений, все дети были найдены.

В полиции напоминают, что розыск во многом зависит от качества организации первоначальных оперативно-разыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения.

Напоминаем, что органы внутренних дел в рамках оказания бесплатных государственных услуг населению проводят добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан.