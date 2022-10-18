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Общество18 октября 2022 16:18

С начала года калининградские полицейские разыскали около тысячи пропавших жителей

Из них 306 детей
Виктор Сергеев

За 9 месяцев 2022 года в Калининградской области полицейские разыскивали по заявлениям граждан 1036 без вести пропавших. Поиски 8 человек продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О поиске несовершеннолетних в полицию в этом году было подано 306 заявлений, все дети были найдены.

В полиции напоминают, что розыск во многом зависит от качества организации первоначальных оперативно-разыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения.

Напоминаем, что органы внутренних дел в рамках оказания бесплатных государственных услуг населению проводят добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан.